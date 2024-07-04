Mbappe, Fransızları aşırı sağa karşı oy vermeye çağırdı

Güncel

Ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerin ikinci turu öncesi, Fransızları bir kez daha aşırı sağa karşı oy kullanmak için sandığa gitmeye çağırdı.

Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken genel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fransa Milli Takımı kaptanı Mbappe, seçimin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 33 civarında oyla birinci çıktığı sonuçları "felaket" olarak niteledi.

İlk tur seçim sonuçlarının ardından Fransızları bir kez daha aşırı sağa karşı oy vermeye çağıran Mbappe, "Hiç olmadığı kadar oy vermeye gitmek gerekiyor. Bu, gerçekten acil." ifadelerini kullandı.

Mbappe, aşırı sağcı RN adaylarını kastederek "Ülkeyi bu insanların eline bırakamayız." dedi.

Fransız futbolcu, 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylama öncesinde de "aşırı ve bölücü fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde aşırı sağa karşı oy vermeye çağırmıştı.

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31,4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Seçimin ilk turunun düzenlendiği 30 Haziran'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve müttefikleri, geçerli oyların üçte birine karşılık gelen yaklaşık 10 milyon seçmenin oyunu toplayarak yüzde 33,15 oyla birinci olmuştu. İlk turda sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşmiş, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı almıştı.