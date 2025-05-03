MCBÜ, TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu - Son Dakika
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MCBÜ, TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu

MCBÜ öğrencileri, çözünebilir balıkçı ağı projesiyle TEKNOFEST KKTC’de birincilik kazandı.

03.05.2025 16:14
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinin çözünebilir balıkçı ağı projesi, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde birincilik elde etti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

"Başarıyı birincilikle taçlandırmış olduk, gurur duyuyoruz"

"PAGİT Spektrum: DEEPNETS" takımı, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde çözünebilir balıkçı ağı projesiyle birinci oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Hakan Çevik, Umut Günay, Barış Can Gökçe, Beril İralgil, Özge Göksu ve İrem Akalan'dan oluşan takımın danışmanlığını Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt yaptı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AA muhabirine, üniversite olarak TEKNOFEST KKTC'de 4 projeyle finale kaldıklarını belirterek, "Tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Onların finale kalmış olması bizim için çok büyük başarıydı. Bu başarıyı bugün birincilikle de taçlandırmış olduk, gurur duyuyoruz." dedi.

Önceki TEKNOFEST'lerde de çeşitli ödüller aldıklarını hatırlatan Kibar, üniversite olarak TEKNOFEST KKTC'ye kalabalık ekiple geldiklerini, TEKNOFEST'lere yüksek oranda katılım sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

"Endüstriyel ağlar 600 yılda, bizim ağımız 6 ayda eriyor"

Birinci olan projenin geliştiricilerinden Hakan Çevik de yaptıkları incelemeler sonucunda denizlerdeki atıklar arasında balıkçı ağlarının öne çıktığına dikkati çekerek, denizlerin ve okyanusların bu ağlar sebebiyle tehlike altında olduğunu söyledi.

Bu soruna çözüm üretmek için multidisipliner çalışmayla farklı alanlardaki arkadaşlarıyla işbirliği yaptıklarını anlatan Çevik, "Biyomühendislikten, bilgisayardan, elektrik-elektronikten, farklı alanlardan takım arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte biyobozunur malzeme yapmak istedik. Tuzlu suyla etkileşime girdiğinde ve suyun altında 6 ay durduğunda doğal olarak erimeye başlayan balıkçı ağı geliştirdik." diye konuştu.

Çevik, geliştirdikleri proje sayesinde suların, denizlerin ve okyanusların mikroplastiklerden, balıkçı ağlarından kurtulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Devasa endüstriyel balıkçı ağları suyun altında 600 yılda, bizim ağımız 6 ayda eriyor. Bu çok uzun bir süre ve tehlike oluşturuyor. Yunuslar, balıklar, birçok canlı tehlike altında. Bu duruma çözüm olacak bir çalışma yaptık. Birinci olmak bizim için çok gurur vericiydi. Ekip arkadaşlarımızla birinci olduğumuz anı unutamayacağız. Danışman hocamıza, arkadaşlarımıza, özellikle rektör hocamıza elinden gelen her imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MCBÜ, TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu - Son Dakika

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