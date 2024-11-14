McDonald's'ta E.Coli Salgını - Son Dakika
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McDonald's'ta E.Coli Salgını

14 eyaletteki 104 kişi, McDonald's'taki soğanlardan kaynaklı E.Coli nedeniyle hastalandı.

14.11.2024 11:40
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LOS ANGELES, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin 14 eyaletindeki toplam 104 kişi, McDonald's restoranlarında servis edilen "Quarter Pounder" hamburgerlerinde kullanılan soğanlardaki koli basili (E.Coli) salgını nedeniyle hastalandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre 98 kişiden 34'ü hastaneye kaldırılırken, dört kişide böbrek yetmezliğine yol açabilen hemolitik üremik sendrom görüldü.

ABD'nin Colorado eyaletinde ise yaşlı bir yetişkinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD CDC, ABD'deki koli basili (E.Coli) salgınının muhtemel kaynağının McDonald's'ın Quarter Pounder gibi menülerinde kullanılan ince doğranmış taze soğanlar olduğunu açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Colorado Tarım Dairesi ve Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Dairesi, McDonald's restoranları, dağıtım merkezleri ve ilgili firmalardan laboratuvar analizi için soğan ve çevre örnekleri topladı. CDC, an itibarıyla soğan örneklerinden birinde koli basili testinin pozitif çıktığını açıkladı.

FDA, McDonald's'ın Colorado'daki tedarikçisi Taylor Farms işleme merkezi ile Washington eyaletindeki ilgili soğan yetiştiricisindeki incelemelerini tamamladı. McDonald's etkilenen eyaletlerde Quarter Pounder hamburgerlerinde dilimlenmiş soğan kullanmayı bırakırken, Taylor Farms da 22 Ekim'de sarı soğanları toplattı.

CDC, an itibarıyla McDonald's restoranlarında salgınla ilgili devam eden gıda güvenliği endişesi bulunmadığını belirtti.

Koli basili, çevrede, gıdalarda, suda ve insanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunabilen bir bakteri türü.

Koli basili bakterilerinin çoğunun zararsız olduğunu ve sağlıklı bir bağırsak sisteminin parçası olduğunu kaydeden CDC, bazı koli basili bakterilerinin ise insanlarda ishal, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve sepsis gibi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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