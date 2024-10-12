Mdtistanbul'un 'BİZ' Dans Gösterimi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun (Mdtistanbul) dans gösterisi "BİZ"in ilk gösterimi yapıldı.

İDOB'un açıklamasına göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen dans gösterisi, "çoklukta birlik", "empati", "evrensel etik" kavramlarını sorguluyor.

Performans alanındaki üç dansçı, fiziksel teması kaybetmedikleri üçlü hareket formları, ikili eylem diyalogları ve bir başlarına kaldıkları anların içinden geçerek dayanışma ve çatışma, şefkat ve şiddet, güç ve kırılganlık, varlık ve yokluk hattında yollarını bulmaya çalışıyor.

Bedirhan Dehmen, Canberk Yıldız, Cem Yıldız, Mihran Tomasyan'ın sahnelediği gösterinin ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Günsu Sarı üstleniyor.

"BİZ", 28 Ekim'de Süreyya Opera Sahnesi'nde tekrar seyirciyle buluşacak.