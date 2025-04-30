MEB 1381 Engelli Öğretmen Atadı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda 1381 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilen atama, 62 farklı branşta uygulandı.

Atamalar, adayların tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenlerin yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruları alınmıştı.