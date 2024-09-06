BİLSEM'den EBA'ya 873 Yeni E-içerik - Son Dakika
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BİLSEM'den EBA'ya 873 Yeni E-içerik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmenlerince hazırlanan 873 e-içeriğin, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandığını bildirdi. BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerin öğrenme sürecini aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlanıyor.

06.09.2024 11:16
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmenlerince hazırlanan 873 e-içeriğin, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandığını bildirdi.

MEB'in internet sayfasındaki duyuruya göre, BİLSEM'de öğrenim gören öğrencilerin zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini destekleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki BİLSEM öğretim programlarına uyumlu şekilde üretilen 873 etkileşimli e-içerik, EBA'da yayımlandı.

BİLSEM Destek Eğitim Programı'nda yer alan 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi e-içeriği, yıl boyunca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenler hazırladı.

Üretilen e-içerikler, öğrencilere zenginleştirme ve derinleştirme yoluyla öğrenme fırsatı sunarken aynı zamanda öğrencilerin etkileşim üzerinden aktif öğrenme sürecine dahil olmalarına katkı sağlıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin bilişsel yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanan e-içeriklerde özgünlük, tutarlılık, kullanım kolaylığı, yeniden kullanılabilirlik, güncellik, ekonomiklik, ortamdan bağımsızlık, zamansal yakınlık gibi teknolojik ve tasarımsal ilkelere önem verildi, hedef kitlenin özelliklerine uygun etkinliklere yer verildi.

BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerin öğrenme sürecini aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde eşleştirme, çoktan seçmeli, sıralama, okuduğunu anlama ve doğru-yanlış soruları gibi etkinliklerin yanı sıra şifreyi bulma ve videoyla ilgili soruları cevaplama gibi öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin ön plana çıkarıldığı farklı türdeki etkinlikler de yer alıyor.

Hazırlanan e-içerikler, öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlayacak. Çoklu ortam araçlarıyla öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri, öğrendiklerini kalıcı hale getirebilecekleri ve anlık geribildirim alabilecekleri alternatif bir öğrenme imkanı sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BİLSEM'den EBA'ya 873 Yeni E-içerik - Son Dakika

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