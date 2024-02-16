Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.
Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Söz konusu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde "bina tapu senedi" yerine "tapu senedi" istenecek ve yapı kullanım izninin aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.
Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına imkan tanındı.
Düzenlemeyle ayrıca Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyalinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek.
Milli ve kültürel değerlere aykırı etkinlik yapılamayacak
Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.
Kurum dönüşüm işlemlerinde idari soruşturması bulunan ancak soruşturma konusu kapatmayı gerektirmeyen kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan sağlandı.
Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, denklik belgesini ibraz edemeyenlerin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge ile ön izin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
Resmi okullardan farklı uygulama yapmak için yönetmelik hazırlayan okulların, yönetmeliklerinde başarı notu gibi hususlarda farklı uygulama yapmalarına yönelik sınırlamalar getirildi.
Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esas kılındı
Okullarda bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esas kılınarak, bu konuda kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürünün de görev tanımı düzenlendi.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ücretsiz okutmada öncelik sağlanan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların yerleştirme işlemlerinin merkezi olarak gerçekleştirilmesine ilişkin değişiklik yapıldı.
Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinden teşvik kapsamında olmayan alanlara öğrenci kabul etmek isteyen kurumların bu öğrencilerden ücret alabilmeleri sağlandı.
Özel çeşitli kursların özel öğretim kurslarına dönüşümlerinin teşvik edilmesi amacıyla, bu işlemlerde kurucu öğrenim şartı aranmaması, dönüşüm işlemleri sonunda da programları devam eden kursiyerlerin programları tamamlanana kadar aynı kurumda eğitim almaya devam edebilmelerine imkan tanındı.
Ayrıca, özel öğretim kurslarında aranan bağımsız giriş şartı kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?