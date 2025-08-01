MEB ve JENDER Arasında Protokol İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Jeneratör Sanayicileri ve Güç Sistemleri Derneği (JENDER) arasında "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınmanın, toplumsal refah düzeyinin ve uluslararası arenada rekabet gücünün daha da yükseltilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz ile JENDER Başkanı Rıdvan Özer tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, yaklaşık 80 öğrenciye işletmelerde mesleki eğitim ve staj desteği sağlanacak, gerçek iş ortamlarında deneyim kazanma fırsatı sunulacak.

İşbirliğiyle, öğretmenlerin güncel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimler düzenlenip, başarılı öğrencilere başarı bursları verilecek.

Öğrencilerin sektörel gelişmeleri yerinde görmeleri ve mesleklerine dair farkındalıklarını artırmaları için teknik geziler, seminerler, fuarlar ve yarışmalar düzenlenecek.

Protokol kapsamına alınan okulların isimleri ise şöyle:

" Balıkesir'de Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir'de Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli'de Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ'da Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."