MEB, Yaz Okullarını Duyurdu

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2'nci sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için 'spor', 'görsel sanatlar', 'müzik' ve 'bilişim' olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okullarının açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde yaz okulları açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak. Yaz döneminde ortaokul 8, lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

ÖĞRENCİLERE FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK

Yaz okulu kapsamında, 2'nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak. Yaz okulu kursları 'spor', 'görsel sanatlar', 'müzik' ve 'bilişim' olmak üzere 4 dalda seçilebilecek. Yaz okulları kapsamında 'spor' alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak. 'Görsel sanatlar' alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek. 'Müzik' alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak. 'Bilişim' seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda doküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak. 1 Temmuz'da başlayacak kurslar, 29 Ağustos'ta tamamlanacak.