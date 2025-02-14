Meclis Araştırma Komisyonları Sürelerini Uzattı

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu meclis araştırma komisyonlarının görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar, 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde alındı.
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