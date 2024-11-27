Medan'da Şiddetli Yağışlar

MEDAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin Medan kentinde şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan bir yoldan geçen araçlar, 27 Kasım 2024. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua)
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Kasım 2024'te başlayıp 2025'e kadar sürmesi beklenen yağmur mevsiminin zirveye ulaşması nedeniyle doğal afet riski konusunda uyarı yayımlamıştı.
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