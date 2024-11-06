Medvedev'den Kamala Harris'e Mesaj

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.
Medvedev, X hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
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