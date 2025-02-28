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(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyada Kadın Temsili" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, "Aile, çocuk, genç ve kadın bizim hassasiyet gösterdiğimiz kırmızı çizgimiz olan konulardır. Medya, bu hassasiyetlerin korunmasında kritik rol oynamaktadır. RTÜK olarak, artık sadece denetleyen bir kurum olmanın ötesinde bir mahiyeti barındırıyoruz. En önemlisi yayıncı kuruluşlarımızla sürekli istişare, sürekli iş birliği içindeyiz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle ATO Congresium Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde "Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı" yapıldı.

Sekiz farklı masada 150 katılımcıyla gerçekleşecek çalıştayda, akademisyenler, spor ve sanat camiasından temsilciler, medya profesyonelleri, devlet ve uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri, STK yöneticileri, kadın girişimciler ve Arnavutluk, Azerbaycan, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya geldi.

"Medya toplumun dilini oluşturur" sloganıyla başlayan çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların medyadaki temsilinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı. Medyada Kadın Temsili Çalıştayı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkındaki görüşler rapor haline getirilerek medyaya yol haritası oluşturması hedefleniyor.

Çalıştayın açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Düzenleyici Otoritesi Başkanı Armela Krasniqi, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, RTÜK Üyesi Deniz Güçer gerçekleştirdi.

RTÜK Üyesi Güçer, "Farklı alanlardan gelen paydaşları bir araya getirerek medya ve kadın temsili arasındaki etkileşimi çok boyutlu şekilde ele almayı amaçlıyoruz. Etik ve güçlü bir kadın temsili, daha adil bir toplum yapısının inşa edilmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle tavizsiz mücadele ediyoruz"

RTÜK Başkanı Şahin, "Aile, çocuk, genç ve kadın bizim hassasiyet gösterdiğimiz kırmızı çizgimiz olan konulardır. Medya, bu hassasiyetlerin korunmasında kritik rol oynamaktadır. RTÜK olarak, artık sadece denetleyen kurum olmanın ötesinde mahiyeti barındırıyoruz. En önemlisi yayıncı kuruluşlarımızla sürekli istişare, sürekli iş birliği içindeyiz. Buradaki amacımız belli; medyanın toplumsal sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak" dedi.

"Şiddet içeren içeriklerin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz"

Şahin, kadına yönelik şiddetle tavizsiz mücadele edildiğini, ancak mücadelede yalnızca devlet politikalarıyla başarı sağlanamayacağını, topyekün mücadelenin gerekliliğini bu bağlamda medyanın kadınları güçlü ve cesur şekilde temsil etmesinin kritik olduğunu ifade etti. Şahin, şiddeti normalleştiren yayınlara karşı sıfır tolerans politikası güttüklerini belirterek, medyada kadına yönelik haberlerin verilişinde mağduru değil, faili merkeze koymayı amaçladıklarını, şiddeti meşrulaştırıcı ifadelere yer vermeyeceklerini belirtti. Gündüz kuşağı programlarına yönelik etik ilkeler hazırladıklarını ve şiddet içeren, şiddeti teşvik eden içeriklerle şiddetin normalleştirilmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.