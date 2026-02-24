Mehmet Ali Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Ali Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu

24.02.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden sonra spora başlayan 15 yaşındaki Mehmet Ali Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.

ADIYAMAN'da 6 Şubat depremlerinde anne-babasını kaybettiği enkazdan sağ çıkan Mehmet Ali Kaya (15), Bulgaristan'da U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Milli takıma da seçilen Mehmet Ali Kaya, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyleyerek, "Sporla hayata yeniden tutundum. Hedefim, çok daha ilerisi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok hasar alan illerden olan Adıyaman'da Mehmet Ali Kaya'nın yaşadığı Yeşilturt Mahallesi'ndeki evi de yıkıldı. Mehmet Ali, 4 kardeşi, annesi Nuriye ile babası Hacı Kaya enkaz altında kaldı. Mehmet Ali ve kardeşleri, kısa sürede kurtarılırken, anne ve babası enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. 5 kardeşin en küçüğü olan Kaya, depremin ardından arkadaşının tavsiyesiyle spora başladı. Mehmet Ali Kaya, 1 yıllık sürecin ardından turnuvalara katılmaya başlamasının yanı sıra milli takıma da seçildi. Kaya, son olarak 2-9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılarak takımıyla birlikte Avrupa şampiyonu oldu.

'MORAL OLUYOR'

Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Mehmet Ali Kaya, hedefinin dünya derecesi olduğunu söyledi. Depremde anne ve babasının yanı sıra birçok arkadaşı ve akrabasını da kaybettiğini anlatan Kaya, "Bu spora 1 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bir gün okul çıkışı 'Gelir misin' dedi, ben de gittim. Sonra Hidayet hocamın desteğiyle bu duruma kadar geldim. Bendeki ışığı gördüler. Geçen haftalarda Avrupa'ya gittik, Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'nda takımlı şekilde birinci olduk. Depremde annemi ve babamı kaybettim, çok arkadaşım da öldü. Amcama geçtim. Amcam da yeni okulumuza kayıt yaptırdı, yeni arkadaşlarım oldu. Hepsi bana çok iyi şeyler kazandırdı. Daha çok çalışacağım, dünya kupasına hazırlanıyorum. İspanya'da olacak. Hidayet hocamın desteğiyle daha iyi çalışacağım. Orada da birincilik alacağımı düşünüyorum. Bana moral oluyor. Benim yaşımdaki gençler hepsi bence bir spora gitmeli, hepsinin bir sporla uğraşması lazım" dedi.

'GURURLANDIRDI'

Adıyaman Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Kaya'nın alanında çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Sporcumuz Mehmet Ali Kaya, bundan 1 yıl önce Havalı Silahlar Tabanca branşıyla tanıştı. Tabii 1 yıllık çalışmanın sonunda ulusal düzeyde yapılan birçok yarışmada çok ciddi başarılar elde etti. Bunun akabinde milli takıma da seçildi. En son Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda U16 Milli Takım'da 3 kişiden biri olarak Türk bayrağımızı göklere dalgalandırdı. Bizi gururlandırdı, ülkemizi ve ilimizi ciddi şekilde temsil etti. Özellikle Yusuf Dikeç'in şampiyonluğundan sonra Havalı Silahlar ve Tabanca branşına ilimizde de ciddi anlamda artış oluştu. Mehmet Ali Kaya sporcumuz milli takıma seçildi. Tabii ümit ediyoruz ki, Mehmet Ali gibi birçok sporcumuz birçok branşta milli takım düzeyinde seçilip çok ciddi başarı elde edecektir. Bu anlamda hocamıza ve sporcumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Mehmet Ali Kaya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ali Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:26:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.