Mehmet Öntürk, Hatay için 60 projeyle hizmet verecek - Son Dakika
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Mehmet Öntürk, Hatay için 60 projeyle hizmet verecek

Mehmet Öntürk, Hatay için 60 projeyle hizmet verecek

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazanmaları halinde kent için 60 projeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi. Depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkması için altyapı, ulaşım, kırsal bölgelerde yollar ve içme suyu şebekeleri gibi birçok çalışma yapacaklarını belirten Öntürk, ayrıca turizm, organize sanayi alanları, tarım ve kültür turizmi gibi alanlarda da projeleri olduğunu ifade etti. Öntürk, belediye binası ve il binası yapımını ise insanların evlerine kavuşuncaya kadar erteleyeceğini söyledi.

06.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, "Toplamda 60 projemiz var. İnşallah şehrimizi bir bütün içerisinde hızlı şekilde ayağa kaldıracağız." dedi.

Öntürk, AA muhabirine, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazanmaları halinde kent için çok sayıda projeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkması için 60 projeyle hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden Öntürk, şöyle konuştu:

"Kentteki birinci önceliğimiz altyapıyı bir an önce yapmak. Hükümetimiz burada çok ciddi işler yapıyor, Hatay şu an adeta bir şantiye alanı gibi ama belediyenin yapacağı en önemli işlerden biri de altyapı ve ulaşımdır. Ayrıca kırsal bölgelerde de yollar, içme suyu şebekeleri ve kanalizasyon çalışmaları, çocuklarımız için oyun alanları, yaşlılarımız için çeşitli çalışmalarımız var. Bunların yanı sıra turizmden organize sanayi alanlarına kadar bunların ayağa kaldırılması lazım. Tarımla ilgili, yayla turizmiyle ilgili, kültür turizmiyle ilgili çalışmalarımız var. 186 kilometrelik sahilimiz var ama maalesef bir plajımız bile yok. Toplamda 60 projemiz var. İnşallah şehrimizi bir bütün içerisinde hızlı şekilde ayağa kaldıracağız."

"Açta açıkta kimse kalmayıncaya kadar makam odası yapmayacağım"

Öntürk, başlıca projelerin yanı sıra yeni projeler için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İnsanların sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar belediye binası yapmayacaklarını bildiren Öntürk, "Depremde hasar almayan mevcut binaları mutlaka kullanacağız. 15 ilçemize de belediye hizmet binalarımızı yapacağız. Ben kendime makam odasını, şehrimizde açta açıkta kimse kalmayıncaya kadar, insanlarımız iş yerlerine kavuşuncaya kadar, çocuklarımız mahallelerinde oyun oynayıncaya kadar yapmayacağım, inşaatına başlamayacağım. Her şey tamamlandıktan sonra da bu kadim şehre yakışır bir büyükşehir belediye binasını da yapacağım." dedi.

Öntürk, partisinin de insanlar evlerine kavuşana kadar il binası yapmayacağını aktardı.

Şehri karış karış gezerek depremde umudunu yitiren vatandaşlara nefes olduklarını ifade eden Öntürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar bize umutla bakıyor çünkü 10 yıldır çalışmayan bir büyükşehir belediyesi var. 6 Şubat depremleri sonrası değil, öncesinde de çökmüş bir Hatay var. Büyükşehir Yasası 2014'te çıktıktan sonra Hatay'la beraber büyükşehir olan illeri sıralayalım. Bunun içerisinde iktidar ya da muhalefet partisi ayrımı yapmıyorum. Hizmet konusunda bir bakalım Hatay kaçıncı sırada, vatandaşın takdirine bırakalım, bunu vatandaşımız biliyor."

Kaynak: AA

Mehmet Öntürk, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

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