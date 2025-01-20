Mehmet Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ'a Destek - Son Dakika
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Mehmet Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ'a Destek

Mehmet Tolga Akalın\'dan Ümit Özdağ\'a Destek

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın, Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

20.01.2025 23:17
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(ANKARA) - Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

" Türkiye'de hukuk üzerinden siyaset tanzim etme çabalarının tarihi çok eskidir. Ancak siyasi tarihimiz Erdoğan iktidarı kadar fütursuzca yapanına tanık olmamıştır. Bu sebeple Erdoğan bir alp veyahut şövalye değil bir politik pusucudur. Diğer yandan Sn Ümit Özdağ Türk milletinin temel milli duyarlılıklarını dile getiren önemli bir siyasi hareketimizin lideri olmasının yanı sıra, öncü bir Türk milliyetçisidir. Tarihte büyük atalarımız baskı ve şiddet karşısında nasıl durmuşlar ise o da şüphesiz öyle duracaktır. Ümit Özdağ asla yalnız kalmayacaktır ve her türlü zulme karşı bizler tereddütsüz yanıbaşında duracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mehmet Tolga Akalın'dan Ümit Özdağ'a Destek - Son Dakika

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