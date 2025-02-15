Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, bir süredir etkili olan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.
Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Son Dakika › Güncel › Meke Gölü Karla Kaplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?