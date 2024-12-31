Mekke'nin Fethi Programı Trabzon'da - Son Dakika
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Mekke'nin Fethi Programı Trabzon'da

Mekke\'nin Fethi Programı Trabzon\'da

AGD, Mekke'nin Fethi için program düzenleyerek yılbaşı kutlamalarına dikkat çekti.

31.12.2024 22:48
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Trabzon'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü dolayısıyla Hamamızade ihsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Trabzon Şube Başkan Muhammed Eskici, AA muhabirine, her yıl Mekke'nin Fethi'ni AGD olarak kutladıklarını söyledi.

Eskici, 31 Aralık'ta Mekke'nin fethedilmediğini bildiklerini ancak, Miladı Takvim'e göre Peygamber Efendimizin 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi için hazırlık emrini verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müslümanların adetinde, ibadet şeklinde olmayan fakat Müslümanlara dayatılan yılbaşı gibi bir durum var önümüzde. İnsanlarımızın maalesef bize ait ol mayan değerleri kendi ailelerine, çocuklarına, nesillerine sanki bizim değerimiz gibi anlatıyorlar. Bizim kültürümüzde, örfümüzde ve dinimizde yılbaşı kutlamak gibi bir usulümüz yok. Bunu insanlarımıza anlatmak istiyoruz."

Sinevizyon gösterimi ve ezgi dinletisinin ardından program, ilahiyatçı-yazar Abdulaziz Kıranşal'ın sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

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