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Ankara'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra söz alan AGD Ankara İl Başkanı Mustafa Koyuncu, gençleri iyilik ve güzelliğe yönlendirmek için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarına dikkat çekti.

Koyuncu, "Bu gece, Ankara'da 16 noktada aynı anda icra ediliyor, yaklaşık 5 bin kişilik bir katılımla gerçekleşiyor." diye konuştu.

Türkiye genelinde Siyer-i Nebi yarışması yaptıklarını da anımsatan Koyuncu, bu çalışmayla çocuklara peygamber sevgisini kazandıracaklarına vurgu yaptı.

MGV Gölbaşı Başkan Yardımcısı Yahya Cihat Egemen de etkinliğin yurt genelinde 600'den fazla yerde yapıldığını dile getirdi.

Yılbaşı eğlencesi adı altındaki dayatmaya karşı bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Egemen, burada bulunmanın bir kimliği en güzel şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Egemen, iyinin, doğrunun ve adaletin yeryüzünde hakim olması için mücadele ettiklerini kaydederek, "Hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addeden kardeşler topluluğuyuz." ifadesini kullandı.

Bu yıl Mekke'nin fethinin yanına Kudüs gecesi etkinliğini de eklediklerine işaret eden Egemen, gençler için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Etkinliğe, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri de katıldı.