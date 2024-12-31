Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Konya ve Afyonkarahisar'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Konya ve Afyonkarahisar'da Kutlandı

Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Konya ve Afyonkarahisar\'da Kutlandı

Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

31.12.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan program, mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dernek Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın evrenselliğinin tüm insanlığı kuşatacağını söyledi.

Hicretin 8. yılında, İslam açısından tarihi bir gün olan Mekke'nin fethedildiğini ifade eden Kara, "Bu programları niçin mi yapıyoruz? Çünkü İslam, Müslümanlar için tek ana gündemdir. İnsanlığı tüm sahte gündemlerden kurtarmamız gerekmektedir." dedi.

Kara, İslam'ın en şerefli olduğu dönemlerin bu fetih, ihya ve Cihad-ı Ekber dönemleri olduğunu belirtti.

Filistin'de, Gazze'de 50 binin üzerinde şehit, yüzbinlerce yaralı, on binlerce kaybın Müslümanları ayağa kaldırmadığını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Tüm insanlığın önünde, apaçık katliam yapılıyor. İnsanlık özellikle İslam alemi suskun. Diyorlar ki alternatif program düzenliyorsunuz. Hayır. Belki tozlu raflarda unuttuğumuz vicdanlarımızı silkeleriz, belki de pas tutmuş yüreklerimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kendine gelir ümidiyle buradayız. Bu salonda, fetih heyecanı ile yeniden Kudüs'ün kurtuluşu için dirileceğiz inşallah. Mekke'nin Fethi deyince, fetih deyince, açılması gereken gönül kapılarımız var. Bu gece, salonda bir duruş sergilemeye, itiraz etmeye geldik."

Konuşmanın ardından programa katılan davetliler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ilahiyatçı Nuh Doğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin sohbetini dinledi.

Programın sonunda, Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da ise Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Şube Başkanı Muharrem Coşkun, programda günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Ardından davetliler, İlahiyatçı yazar Oğuzhan Kara ile Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Durmuş Ali Uçar'ın söyleşisini dinledi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Kudüs, Mekke, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Konya ve Afyonkarahisar'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:45:01. #1.12#
SON DAKİKA: Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Konya ve Afyonkarahisar'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.