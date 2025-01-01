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Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, platform adına Osman Ayman ile Doç. Dr. Ramazan Korkut konuştu.

Programda, İmam Hatip Mehmet Bingöl tarafından dua okundu, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.