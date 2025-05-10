Mekke Yolu Projesiyle Hac Yolculuğu Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Mekke Yolu Projesiyle Hac Yolculuğu Kolaylaşıyor

Mekke Yolu projesi, hacı adaylarının İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hızlı ulaşımını sağlıyor.

10.05.2025 11:12
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"Mekke Yolu" projesi, hac farizası için İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlıyor.

Hacı adaylarının uzun süre beklemeden havalimanlarından çıkış yapmasını amaçlayan proje, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törenle İstanbul Havalimanı'nda 30 Mayıs 2023'te hayata geçirildi.

Proje kapsamında hacı adayları, Suudi Arabistan'a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda Türk pasaport kontrolünden geçtikten sonra Arapça "Mekke Yolu" yazılı kendilerine ayrılan özel alanda Suudi görevlilerce karşılanıyor.

Suudi Arabistan'da yapılacak pasaport kontrolü ile parmak izi gibi işlemleri İstanbul Havalimanı'nda tamamlanan ve görevlilerce kendilerine gül hediye edilen hacı adayları, Cidde veya Medine'deki havalimanlarında beklemeden kalacakları otellere geçebiliyor.

"Proje, hac yolculuğunu kolaylaştırmak için faaliyete geçirildi"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari, "Mekke Yolu"nun İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hac ve Umre Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık tarafından işbirliğiyle yürütülen bir proje olduğunu söyledi.

Aldosari, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında ortaya koyduğumuz bir çalışma olan 'Mekke Yolu' projesi, birçok devletten hacıların hac işlemlerini kolaylaştırmak için devreye konulmuş bir projedir. Bununla beraber Allah'ın misafirlerinin ulaşımını ve hac yolculuğunu kolaylaştırmak için faaliyete geçirildi." diye konuştu.

Uygulamanın 7 ülke olmak üzere 11 havalimanında yapıldığını aktaran Aldosari, "Allah'ın misafirleri, Suudi Arabistan'a vardığı zaman hiçbir bagaj işlemine karışmadan ve yorulmadan özel otobüslerle direkt konaklayacakları yere ulaşıyor. Daha sonra bagajları kendilerine ulaştırılıyor." dedi.

"Mekke Yolu" projesini Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çok önemsediğinin altını çizen Aldosari, projenin, Allah'ın misafirlerine kolaylıkların sağlanması, hac ibadetlerinin en güzel şekilde yapılması için faaliyete alındığını kaydetti.

Aldosari, işbirliği için Türk makamlarına teşekkür etti.

"İki devletin uyguladığı projeyi tebrik ederim"

İstanbul Havalimanı Bagaj Ekibi Sorumlusu Yılmaz Osman, proje kapsamında kontuvara gelen hacı adaylarının, bagajlarına çip takıldıktan sonra uçağa biniş kartını alıp pasaport kontrolüne geçtiklerini söyledi.

Daha sonra kendilerine ayrılan özel alanda yolcuları karşılayan Suudlu görevlilerin işlemlerinin ardından hacı adaylarının uçağa bindiğini belirten Osman, "Suudi Arabistan'a vardıktan sonra havalimanında beklemiyor, doğrudan otellerine geçiyorlar, bagajları da odalarının önüne bırakılıyor." dedi.

Hacı adaylarından Kadir Demircan da hacca gitmek için 16 yıl önce müracaat ettiğini aktararak, kutlu yolculuk için Balıkesir'den yola çıktığını dile getirdi.

"Mekke Yolu" projesinin hacı adayları için çok güzel olduğunu ve kolaylık sağladığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Bize dediler ki, 'Suudi Arabistan'a giderken bütün işlemler İstanbul Havalimanı'nda yapılacak.' Direkt uçağa binip orada ineceğiz ve bavullarımız da otele gelecek. Orada tekrar pasaport kontrolüne girmeyeceğiz, sıkıntı çekmeyeceğiz. Böyle bir kolaylık getirmişler. İstanbul Havalimanı'nda Suudi Arabistan'daki işlemler yapıldı, çok güzel bir proje, hacılar da çok memnun. Rahatız, memnunuz. İki devletin uyguladığı projeyi tebrik ederim."

Hacı adayı Sevgi Ergül de "Mekke Yolu" projesinin hacı adayları açısından kolaylık olduğunu belirterek, "Yaşlılar açısından da kolaylık oldu, onlar için daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Deneyimleyip göreceğiz." dedi.

Hacı adayı Gürkan Ergül ise sağladıkları kolaylık için Diyanet İşleri Başkanlığına ve Suudlu yetkililere teşekkür etti.

"Mekke Yolu" projesi

Proje kapsamında hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gitmeden önce İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarında kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilmesi sağlanıyor. Havalimanlarında kurulan sistem sayesinde hacı adayları, Suudi Arabistan'da havalimanlarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan otellerine gidebilecek.

Suudi Arabistan'ın 2018'de hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs 2023'te İstanbul Havalimanı'nda, 13 Mayıs 2024'te de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hayata geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mekke Yolu Projesiyle Hac Yolculuğu Kolaylaşıyor - Son Dakika

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