Meksika açıklarında su alan tekneden 16 kişi kurtarıldı, 11 kişi aranıyor - Son Dakika
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Meksika açıklarında su alan tekneden 16 kişi kurtarıldı, 11 kişi aranıyor

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Meksika açıklarında su alan tekneden 16 kişi kurtarıldı, 11 kişi aranıyor
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ABD Sahil Güvenliği, Meksika'nın Ensenada kentinin yaklaşık 140 mil batısında su alan bir tekneden 16 kişiyi kurtardığını, 11 kişiyi aradığını açıkladı. Kurtarılanlar San Diego Sahil Güvenliğine götürülüp hastanelere sevk edildi; arama çalışmaları sürüyor.

LOS ANGELES, 17 Ekim (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenliği cuma günü Meksika'nın Baja California eyaletinin kıyı kenti Ensenada'nın yaklaşık 140 mil (225 kilometre) batısında bir teknenin su aldığına ilişkin acil durum çağrısı aldığını, olayda 16 kişinin kurtarıldığını ve 11 kişinin arandığını açıkladı.

San Diego Sahil Güvenlik ekipleri yerel saatle 01.00 sularında telsiz üzerinden acil durum çağrısı aldı.

Sahil Güvenlik, bölgedeki arama çalışmalarına destek için Ventura ve Sacramento'daki hava istasyonlarından ekiplerin yanı sıra Active adlı Sahil Güvenlik gemisini bölgeye sevk etti. ABD Donanması'na ait USS Kingsville gemisi ve bir helikopter de operasyona destek verdi.

Açıklamaya göre arama ekipleri tekneden kalan enkaz parçalarına ulaştı. Kurtarılan 16 kişi San Diego Sahil Güvenliğine götürüldü ve ardından acil sağlık ekipleri tarafından daha ayrıntılı değerlendirme için bölgedeki hastanelere sevk edildi. Sahil Güvenlik, kurtarılanlardan ikisinin Meksika vatandaşı olduğunu belirtti.

Açıklamada acil duruma neyin yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

San Diego Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Robert Tucker, teknede çok sayıda kişinin bulunduğunu ve teknenin yasadışı deniz kaçakçılığı faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan bir rotayı izlediğini söyledi.

ABD Sahil Güvenliği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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