Meksika\'da Bara Saldırı: 6 Ölü

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MEKSİKO, 25 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın güneydoğusundaki Tabasco eyaletinde silahlı saldırganların bir barda çevreye ateş açması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Eyalet Başsavcılığı'ndan Savcı Yardımcısı Gilberto Melquiades Miranda düzenlediği basın toplantısında, "Olay yerinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi.

İlk belirlemelere göre eyaletin başkenti Villahermosa'da pazar günü erken saatlerde bir kişiyi aramak için bara giren bir grup silahlı kişinin çevredekilere ateş açtığını kaydeden Miranda, organize suç ihtimalini değerlendirmediklerini belirtti.