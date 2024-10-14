Meksika'da Başları Kesilmiş 5 Ceset Bulundu

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MEKSİKO, 14 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde başları kesilmiş 5 kişinin cansız bedeni poşet içinde yol kenarına bırakılmış olarak bulundu.

Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin hepsinin erkek olduğu bildirilirken, yaşları henüz paylaşılmadı. Hayatını kaybedenlerin bedenleri Pazar sabahı ayrı ayrı plastik poşetlere konulmuş, kesilen kafaları ise başka bir poşete konmuş ve tüm poşetler yan yana yerleştirilmiş halde bulundu.

Açıklamada, otopsilerin Jalisco Adli Bilimler Enstitüsü ve Adli Tıp Servisi tarafından yapılacağı, soruşturmanın ise Lagos de Moreno kasabasındaki 3. Bölge Özel Savcılığı'nca yürütüleceği belirtildi.

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin faaliyet gösterdiği aynı bölgede Şubat ayında da benzer bir olay meydana gelmişti. Ülke genelinde 20'den fazla eyalette faaliyet gösteren kartel, Meksika'nın en büyük suç örgütü olarak kabul ediliyor.