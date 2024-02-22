Meksika\'da çatışmada 12 kişi öldü

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MEKSİKO, 22 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde rakip suç çeteleri arasında çıkan çatışmada en az 12 kişinin öldüğünü bildirdi.

Lopez Obrador, Çarşamba günü başkent Meksiko'da bulunan Ulusal Saray'daki olağan basın toplantısında, olayla ilgili soruşturmanın Salı günü başlatıldığını ve halen devam ettiğini, Ulusal Muhafız birliklerinin de olay yerinde olduğunu söyledi.

Yerel medyaya göre Lopez Obrador, yetkililerin kanlı çatışmayla ilgili ayrıntılı bilgileri daha sonra vereceğini ifade etti.