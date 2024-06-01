Meksika\'da Halk Devlet Başkanını Seçmek İçin Sandık Başında

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Meksika'da halk, devlet başkanını seçmek için yarın sandık başında olacak.

Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı Meksika'da 99 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanacak.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulunacak.

Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçecek.

Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek.

Anket şirketlerinin son araştırmalarına göre, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteklediği 61 yaşındaki Sheinbaum, en yakın rakibi Galvez'den ortalama 17 puan önde gidiyor.

İktidardaki MORENA'nın desteğinin yanı sıra İşçi Partisi (PT) ve Meksika Yeşil Ekolojist Partisinin (PVEM) de desteğini alan Sheinbaum, son mitingindeki açıklamasında seçimi kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

Diğer kadın aday Galvez, 3 muhalefet partisinin ortak adayı olarak gösterilse de anketlerde Sheinbaum'un bir hayli gerisinde kalıyor.

Neredeyse hiç şans verilmeyen tek erkek aday Maynes ise anketlerde yüzde 10'un altında gösteriliyor.

Meksika'da yıllardır devam eden ve halihazırda çözülmeyi bekleyen sorunların başında göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçmen akışı, çete savaşları, uyuşturucu kaçakçılığı, güvenlik ve ABD ile yaşanan sınır anlaşmazlıkları var.

Adayların vaatleri

Seçimin favorisi gösterilen Sheinbaum, Lopez Obrador döneminde oldukça önemsenen sosyal programları sürdüreceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla kaynak sağlanması için bütçenin yeniden revize edileceğini belirtti.

Şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle halkın güvenliğini güçlendirmek isteyen Sheinbaum, ulusal muhafızların destekleneceğini duyurdu.

ABD ile sürdürülen göç müzakerelerinin kısa zamanda nihayete ermesi için çaba harcayacaklarını kaydeden Sheinbaum, ayrıca ülkedeki hidroelektrik santrallerinin modernizasyonunu tamamlayacaklarını ve Meksika'nın başlıca kentlerinde elektrikli araç kullanımını teşvik edeceklerini dile getirdi.

Muhalefet blokunun sağ görüşlü adayı Galvez ise kamu ve özel sağlık hizmetlerini entegre eden kapsamlı sağlık sistemi kuracaklarını belirtti.

Çocukları kaybolan annelerin savcılıkta devam eden davalarına destek olacaklarını dile getiren Galvez, bu kişilere maddi tazminat sağlayacaklarının sözünü verdi.

Galvez, gençlerin ve kadınların öncülük ettiği projelere kaynak sağlayacaklarını ve bunun için ayrı fon kuracaklarını kaydetti.

Silahlı kuvvetlerin sivil görevlerden tasfiye edilmesi ve organize suçla etkin mücadele de Galvez'in vaatleri arasında yer alıyor.

Seçimdeki tek erkek aday

Meksika basınında neredeyse hiç şans tanınmayan Maynez ise esrar kullanımını kontrol altına alacaklarını ve gençlerin bunlardan uzak durması için sosyal programları hayata geçireceklerini vurguladı.

Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, işçi haklarının korunması, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, Maynez'in dikkati çeken vaatleri arasında.

"Anketler, muhalefet tarafından ciddi sorgulanıyor"

Meksika'da uzun yıllardır ülke siyasetine yön veren makaleler yazan uluslararası siyaset bilimci ve güvenlik uzmanı Talya İşcan, AA muhabirine, seçimde Sheinbaum'ın avantajlı olduğunu söyledi.

Sheinbaum'ın tüm anketlerde "açık ara" önde olduğuna işaret eden İşcan, "Anketler, muhalefet tarafından ciddi sorgulanıyor. Bu anketleri yapan şirketlerin partilerle sıkı bağlantıları var, dolayısıyla açıkladıkları veriler şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

"İktidar partisi, seçimlere yüksek motivasyonla hazırlanıyor"

Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Meksika toplumundaki önemini vurgulayan İşcan, "Obrador, oldukça sevilen popülist bir figür olarak görülüyor ve halkla iletişim becerisi son derece olumlu karşılandı. İktidar partisi, seçimlere yüksek motivasyonla hazırlanıyor." dedi.

İşcan, orta ve alt sınıfların iktidar partisinden genel açıdan hoşnut olduğunu, Sheinbaum'un Obrador'un prensiplerini benimsediği için seçmenlerde karşılık bulabileceğini kaydetti.

Sheinbaum'ın kazanma olasılığına değinen İşcan, "Sheinbaum, Obrador'un politikalarını devam ettirmeyi, eşitsizliği azaltmayı, yolsuzlukla mücadeleyi, şeffaf ve halka yakın bir yönetim sürdürmeyi vadediyor. Özellikle tarih boyunca dışlanmış bölgelerde kapsamlı ekonomik kalkınma hamleleri yapacağını söylüyor. Bu da sosyal ve ekonomik reformların devamı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşcan, muhalefetin seçimleri kazanma ihtimalini zayıf gördüğünü dile getirerek, "Sheinbaum, saygın bir akademisyen olarak biliniyor ve kamu imajı sağlam bir siyasetçi. Bu da onu az tanınan rakiplerine karşı avantajlı kılıyor. Muhalefet, aday konusunda konsolide olamadı, bu bölünmüşlük, iktidar partisinin işini kolaylaştırdı yani kısacası kıyasıya bir rekabet yaşandığını söylemek güç." diye konuştu.