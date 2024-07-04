Meksika'da Kasırga Nedeniyle Deniz Kaplumbağalarının Yumurtaları Tahliye Edildi - Son Dakika
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Meksika'da Kasırga Nedeniyle Deniz Kaplumbağalarının Yumurtaları Tahliye Edildi

Meksika'nın Cancun kentinde Beryl Kasırgası nedeniyle sahillerden deniz kaplumbağası yumurtaları tahliye edildi. Kasırganın etkisiyle deniz kaplumbağalarının yumurtalarını denize sürüklemesinin önüne geçmek amacıyla belediye çalışanları tarafından 10 bini aşkın yumurta güvenli bir yere taşındı. Ayrıca, Jamaika'da kasırganın etkisi sürerken güvenlik güçleri 700 kişiyi tahliye etti.

04.07.2024 10:37
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Meksika'nın Cancun kentinde belediye, Karayipleri etkisi altına alan Beryl Kasırgası nedeniyle sahillerden deniz kaplumbağası yumurtalarını tahliye etti.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipleri vuran "Kategori 4" şiddetindeki Beryl Kasırgası'nın, Cancun'un güneyine de ulaşması bekleniyor.

Cancun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasırga nedeniyle deniz kaplumbağalarının yumurtalarını denize sürüklemesinin önüne geçmek amacıyla yumurtaların tahliye edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda Belediye çalışanları da sahilde kuma gömülü 93 yuvadan 10 bini aşkın yumurtayı çıkararak, gerekli şartların sağlandığı "güvenli bir yere" taşıdı.

Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını sahillerdeki kuma gömüyor. Uygun sıcaklıkta gelişimini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkarak denize dönüyor.

Ülkedeki balıkçı köyü Punta Allen'da da güvenlik güçleri de 700 kişiyi bölgeden tahliye etti.

Jamaika'da kasırganın etkisi sürüyor

Jamaika Meteoroloji Ofisinin X sosyal medya platformundan hesabından yapılan açıklamada, ülkede kasırga uyarısının kalktığı fakat şiddetli yağışlar, ani sel gibi etkilerinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Başbakan Andrew Holness, X'ten yaptığı açıklamada Beryl Kasırgası'nın olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yerel saatle 23.00'te başlayarak 06.00'da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydetti.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin yayımladığı son rapora göre, "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Kasırga Nedeniyle Deniz Kaplumbağalarının Yumurtaları Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Kasırga Nedeniyle Deniz Kaplumbağalarının Yumurtaları Tahliye Edildi - Son Dakika
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