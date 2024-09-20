Meksika'da Şiddet, ABD'ye Bağlandı

Güncel

MEKSİKO, 20 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde yaşanan son şiddet dalgasında ABD'nin, uyuşturucuyla mücadele stratejisi yüzünden sorumluluğu olduğunu söyledi.

Lopez Obrador, Perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD'den, Sinaloa Karteli'nin eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğullarının biriyle vardığı ve kartelin liderlerinden biri olan "Mayo" lakaplı Ismael Zambada'nın tutuklanmasına imkan veren anlaşmayı açıklamasını bir kez daha istedi.

Zambada'nın tutuklanmasının ardından "Mayo'ya" ve "El Chapo'nun" oğulları olan "Los Chapitos'a" bağlı olan uyuşturucu kaçakçıları Sinaloa'da birbiriyle çatışmaya başlamış ve kanlı bir şiddet dalgası ortaya çıkmıştı.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma var ve neleri içerdiğini ve hangi şartlarda yapıldığını halen bilmediğiniz bu anlaşma yüzünden Sinaloa'da çatışmalar çıktı" ifadesini kullandı.

"El Chapo'nun" uzun süredir ortağı olan Zambada 25 Temmuz'da ABD'de tutuklanmıştı.

Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval'ın verdiği bilgilere göre Sinaloa'daki şiddet olaylarında Salı günü itibarıyla en az 30 sivil ve 2 askeri personel hayatını kaybetti.