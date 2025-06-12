Meksika'dan Gözaltı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'dan Gözaltı Açıklaması

12.06.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'de 61 Meksikalı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında 61 Meksika vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika Konsolosluğu'nun gözaltındaki vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.

Sheinbaum, "61 vatandaşımız gözaltına alınmış durumda. Gözaltı merkezlerinde tutuluyorlar. Tüm konsolosluklarımız, özellikle Los Angeles Konsolosluğu, Meksikalılarla iletişim halinde ve onlara gerekli desteği sağlıyor." dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, kendisini protestoları "şiddete teşvik etmekle" suçlamasına da değinen Sheinbaum, bunun doğru olmadığını söyledi.

Sheinbaum, "ABD İç Güvenlik Bakanı yanlış şekilde Los Angeles'ta şiddetli protestoları teşvik ettiğimi söyledi. Bu tamamen yanlıştır. Daha önce açıkça belirttim, biz her zaman şiddete karşı olduk. Şimdi temsil ettiğim yüksek sorumluluk nedeniyle buna daha da karşıyım." ifadelerini kullandı.

Meksikalı göçmenleri daima savunacaklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika'daki ailelerine katkıda bulunan, dürüst ve çalışkan vatandaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Diyalog ve saygı, halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki en iyi yoldur." diye konuştu.

Öte yandan Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile görüştüğünü bildirdi.

Göçmenlere yönelik yapılan baskınlara karşı olduğunu Landau'ya ilettiğini aktaran Sheinbaum, "Uluslar ve halklar arasında dahi iyi ilişkiler kurulması açısından iyi bir görüşmeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Los Angeles, Göçmenler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan Gözaltı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Meksika'dan Gözaltı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.