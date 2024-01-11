Meksika Devlet Başkanı Ekvador\'daki Şiddet Olaylarını Kınadı

MEKSİKO, 11 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador'da son günlerde yaşanan şiddet olaylarını kınarken, Güney Amerika ülkesindeki suç ve istikrarsızlık krizinin "geçici" olduğundan emin olduğunu belirtti.

Lopez Obrador, Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Acapulco tatil beldesinde Çarşamba günü düzenlediği olağan basın toplantısında, Ekvador'da barışın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi temennisinde bulundu.

Devlet başkanı, "Ekvador halkı ile hükümetine dayanışma ve desteğimizi sunuyor ve elbette bu yağmacı yaklaşımı onaylamıyoruz" dedi.

Lopez Obrador, Ekvador'da patlak veren şiddet olaylarından herhangi bir Meksika vatandaşının etkilendiğine ilişkin bir bildirim almadıklarını ifade etti.

Ekvador'un çeşitli kentlerinde şiddet ve yağma olaylarında benzeri görülmemiş bir tırmanış yaşanıyor. Maskeli ve silahlı kişiler Salı günü canlı yayın esnasında bir televizyon stüdyosunu basarak çalışanlara saldırdı.

Hükümetin suç çetelerini sorumlu tuttuğu şiddet dalgası, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan ederek polis ve orduya özellikle cezaevlerinde suçun kökünü kazımak için geniş yetkiler vermesinin ardından daha da hararetlendi.

Noboa, Salı günü ülkede "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti.