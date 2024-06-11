Meksika'da Seçimleri Kazanan Sheinbaum, Obrador ile Görüştü - Son Dakika
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Meksika'da Seçimleri Kazanan Sheinbaum, Obrador ile Görüştü

Meksika\'da Seçimleri Kazanan Sheinbaum, Obrador ile Görüştü

Meksika'da 2 Haziran'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum, mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Sheinbaum, Obrador ile yapılması muhtemel reformlar ve yeni sosyal programlar konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Sheinbaum, 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.

11.06.2024 06:09
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Meksika'da 2 Haziran'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum, mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da baş başa iki saat görüşen Obrador ve Sheinbaum, daha sonra günlük basın toplantısına geçti.

Sheinbaum, Obrador ile "duygusal" ve "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, yapılması muhtemel reformlara ilişkin geniş çaplı istişareler hususunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yargı reformunun yanı sıra yeni sosyal programlar da açıklayacaklarını dile getiren Sheinbaum, "Temel eğitim bursları ve 60-64 yaş arası kadınlara destek paketlerini çıkartacağız. Özellikle ziyaret ettiğim her yerde öğretmenler, emeklilik maaşlarının artırılması için bize taleplerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Obrador'un yurt gezilerini "birlikte yapalım" önerisini hatırlatan Sheinbaum, Obrador'un çalışmalarını ve projelerini yerinde görmek amacıyla bazı turlara eşlik etmeyi değerlendireceğini kaydetti.

Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Sheinbaum, yüzde 59,76 ile "açık ara" kazanmıştı.

Sheinbaum, "Meksika tarihinin ilk kadın Devlet Başkanı" ünvanıyla 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.

Kaynak: AA

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