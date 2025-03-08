Meksika Maliye Bakanı İstifa Etti

MEXICO Meksika Maliye Bakanı Rogelio Ramirez de la O istifa etti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, kişisel nedenlerle istifa eden Ramirez de la O'nun yerine Edgar Amador Zamora'nın atanacağını bildirdi.
Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Ramirez de la O'nun, uluslararası konularda ekonomi danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.
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