Meksika Maliye Bakanı İstifa Etti

MEXICO Meksika Maliye Bakanı Rogelio Ramirez de la O istifa etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, kişisel nedenlerle istifa eden Ramirez de la O'nun yerine Edgar Amador Zamora'nın atanacağını bildirdi.

Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Ramirez de la O'nun, uluslararası konularda ekonomi danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.