Melbourne Havalimanı'nda uçak kazası - Son Dakika
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Melbourne Havalimanı'nda uçak kazası

Etihad uçağının lastikleri kalkışta patladı, 289 yolcu güvenle tahliye edildi.

06.01.2025 10:30
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SİDNEY, 6 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'nda Etihad Havayolları'na ait bir yolcu uçağının lastiklerinin kalkış sırasında patlaması üzerine kalkış iptal edildi ve uçağa acil müdahalede bulunuldu.

Yerel basının bildirdiğine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketinin Abu Dabi'ye giden EY461 sefer sayılı uçağı, kalkış için pistte saatte 300 kilometre hızla ilerlerken iki lastiği birden patladı. Saat 19.00'dan kısa bir süre önce yaşanan bu acil durum nedeniyle pilotlar acil durum frenlerine basmak zorunda kaldı.

Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağa acil servis ekipleri sevk edilirken mürettebat önlem olarak yangın söndürme köpüğü kullandı.

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Uçak, lastiklerinde meydana gelen hasar nedeniyle pistten çekilemediği için onarım çalışmaları, uçağın bulunduğu yerde yapılacak" denildi.

Uçakta bulunan 289 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edilirken başka bir uçuşta yerleri ayırtıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Melbourne Havalimanı, pistin kapatılması nedeniyle diğer hizmetlerde pek fazla aksama yaşanmadığını bildirdi.

Etihad Havayolları, uçuş ekibinin teknik nedenlerle kalkıştan vazgeçtiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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