Meloni'den Göçmenler Üzerine Açıklama

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkedeki cinsel şiddet olaylarının failleri arasında göçmenlerin oranının giderek arttığını söyledi.

Başbakan ve aynı zamanda düzensiz göç karşıtı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri olan Meloni, haftalık kadın dergilerinden "Donna Moderna"ya verdiği demeçte, "Şimdi ırkçı olarak adlandırılacağım ama ne yazık ki göçmenler tarafından, özellikle yasa dışı göçmenler tarafından gerçekleştirilen cinsel şiddet hadiselerinde daha yüksek bir oran var. Çünkü açıkça hiçbir şeye sahip olmadığında, yozlaşma meydana geliyor ve bu, her yöne gidebilir." ifadelerini kullandı.

Meloni, hükümet olarak kadınlara daha fazla güvenlik sağlama konusunda çalıştıklarını, daha fazla polis istihdam etmeyi istediklerini ve yine polislerin bu konudaki eğitimlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Meloni, kitlesel yasa dışı göçle mücadele konusunun da önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Meloni kabinesinde Eğitim Bakanı olan Giuseppe Valditara, 18 Kasım'da, geçen yıl İtalyan erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp öldürülen 22 yaşındaki Giulia Cecchettin adına babası Gino Cecchettin tarafından kurulan vakfın açılışına gönderdiği mesajda, "Cinsel şiddet hadiselerindeki artışın, bir şekilde yasa dışı göçten kaynaklanan marjinalleşme ve sapkınlık biçimleriyle de bağlantılı olduğunu görmezlikten gelmemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Valditara bu ifadeleriyle, başta Cecchettin ailesi olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Giulia'nın kız kardeşi Elena Cecchettin sosyal medya hesabından, "Babam şiddeti önlemek için çok büyük bir şey yaptı, hükümet ne yapıyor? Giulia, beyaz ve saygın bir İtalyan çocuk tarafından öldürüldü." paylaşımında bulunmuştu.

Başbakan Meloni'nin o dönem sahip çıktığı Bakan Valditara, Roma'da 23 Kasım'da yapılan ve on binlerce kişinin katıldığı kadınlara yönelik şiddeti protesto yürüyüşünde istifaya davet edilmişti.