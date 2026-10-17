Meloni, Milano'daki protestolarda polislerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Meloni, Milano'daki protestolarda polislerin yaralandığını açıkladı

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İtalya'da hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine karşı Milano, Bologna ve Torino'da düzenlenen protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri çatıştı. Meloni Milano'da polislerin yaralandığını açıkladı, Bologna'da tren istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı.

İtalya'da hayat pahalılığına ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı farklı kentlerde düzenlenen protestolarda olaylar çıktı.

Ülkenin birçok kenti, hükümet karşıtı ve hayat pahalılığının eleştirildiği protestolara sahne oldu.

Özellikle Milano kentinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar, kent merkezindeki Duomo Meydanı ve etrafının savaş alanına dönmesine neden oldu.

Yüksek yaşam maliyetleri ve hükümeti protesto için Duomo Meydanı'nda toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan protestocularla, güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Bazı göstericiler taş, sis bombaları, havai fişek ve çöp kutularını attı, polis ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo yakınlarındaki San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri, copla müdahalede bulundu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Milano dışında Bologna ve Torino kentlerindeki gösterilerde de tansiyon yükseldi.

Bologna'da Merkez Tren Garı önünde öğrenciler ile güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi.

Polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarken, bazı göstericiler de güvenlik güçlerine taş, metal ve patlayıcı fişek attı.

Torino'da da yüksek yaşam maliyetlerinin protesto edildiği gösteride, protestocu gençlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede çıktı.

Bu arada, başkent Roma'da ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) tarafından düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş olaysız sona erdi. İşçiler, hayat pahalılığını ve hükümeti protesto ederken, 20 Kasım için ulusal grev ilan etme kararı aldı.

Meloni, olaylara tepki gösterdi

Başbakan Meloni, gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, barışçıl bir şekilde gösteri yapan binlerce kişiye büyük saygı duyduğunu ifade etti.

Meloni, "İnsanlar hangi fikirleri savunmak için gösteri yaparlarsa yapsınlar, katılım her sağlıklı demokrasinin temelini oluşturur. Ancak diğer yandan, İtalya'nın başka kentlerinde yaşananları da görmezden gelemeyiz. Milano'da, bu görüntülerde de görüldüğü üzere, güvenlik güçlerine taş atıldı, polisler yaralandı, zarar verme ve şiddet olayları yaşandı. Torino'da, kaldırım taşları ve cam kırıcı çekiçler taşıyan kişiler gözaltına alındı. Bologna'da ise olaylar nedeniyle tren istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı. Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi savaş alanına çevirmek ise bir hak değildir." ifadelerini kullandı.

Meloni, muhalefete de şiddet olaylarını net şekilde kınama çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, çıkan olaylara tepki göstererek, protestocuları "korkaklar ve suçlular" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA
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