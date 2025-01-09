Meloni, Trump'ın Askeri Güç Kullanma İddasını Yalanladı - Son Dakika
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Meloni, Trump'ın Askeri Güç Kullanma İddasını Yalanladı

İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı için askeri güç kullanma niyetine inanmadığını belirtti.

09.01.2025 16:50
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Grönland ya da Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma niyetinde olduğuna inanmadığını ve Trump'ın ifadelerini, daha çok Çin ve diğer küresel oyunculara bu tür stratejik öneme sahip çıkarlardan ellerini çekmeleri için bir uyarı olarak okuduğunu söyledi.

Trump ile 5 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelen ve seçilmiş başkanın 20 Ocak'taki yemin törenine de katılmayı planlayan Meloni, başkent Roma'da yaptığı basın toplantısında, ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ın Grönland ya da Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma niyetinde olduğuna inanmadığını dile getirerek, Trump'ın ifadelerinin, "Grönland veya Panama Kanalı üzerinde herhangi bir düşmanca iddiadan ziyade diğer bazı büyük küresel oyunculara bir mesaj" olduğunu belirtti.

Trump'ın uyarısının ardında ticari açıdan önemli Panama Kanalı ve kaynak zengini Grönland'de artan "Çin karşıtlığının" yattığına işaret eden Meloni, Trump'ın sözlerini "büyük güçler arasındaki uzun mesafeli tartışmanın" bir parçası olarak yorumladığını kaydetti.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Trump, dün, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuşmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." demişti.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni, Trump'ın Askeri Güç Kullanma İddasını Yalanladı - Son Dakika

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