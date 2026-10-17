Memur-Sen Başkanı Yalçın, 2027 bütçesindeki yüzde 36 harcırah artışını eleştirdi

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde harcırahlar için yüzde 36, fazla çalışma ücretleri için yüzde 20 artış öngörülmesine tepki göstererek, "Sosyal tarafların hassasiyetini dikkate almayan her düzenleme sosyal maliyet oluşturur. Komisyondan ve Genel Kurul'dan beklentimiz, kamu görevlilerimizin emeğini, alın terini karşılığını ve akıl terinin birikimini tam anlamıyla rakamlara yansıtacak bütçe düzenlemesinin yapılmasıdır" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kamu görevlilerinin emeğini koruma, alın terinin karşılığını güvence altına alma ve alım gücünü artırma konusunda beklenen hassasiyeti ve hakkaniyeti ortaya koyamadığını belirtti.

Bütçe teklifinde yer alan harcırahlar, fazla çalışma ücretleri ve personel giderlerine ilişkin artışlara işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Harcırahlar ve fazla çalışma ücreti bütçenin değil toplu sözleşme masasının konusudur. Masada, taraflar arasında uzlaşıyla belirlenmesi gereken bu iki önemli ödeme; piyasa gerçekliğinden uzak, kamu görevlilerimizin emeğinin ve alın terinin hakkını korumayan bir içerikle tek taraflı olarak belirlenmiştir. Harcırahlarda yüzde 36 artış öngörülürken, sebebi ve gerekçesi belli olmayacak şekilde fazla çalışma ücreti ödemelerinde yüzde 20 artış dikkate alınmıştır. Hemen hemen her hizmet kolumuzda yer alan artırımlı fazla çalışma ücreti tutarları, bir taraftan tasarruf tedbirleriyle engellenmekte diğer taraftan bütçede düşük tutar belirlenerek kamu görevlilerimizin mali hakları törpülenmektedir.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMEDİ"

Biz Memur-Sen olarak fazla çalışma ücreti tutarlarını masada 3-4-5 katı olarak artırmaya çalışırken, bütçede kanunuyla kamu işvereni verdiğini geri almanın formülünü aradığı açıkça görülmektedir. Nitekim, saatlik 19,85 Türk lirası fazla çalışma ücretinin başka bir açıklaması olamaz. Geçtiğimiz hafta KPDK masasında açıkça dile getirdim. Fazla çalışma ücreti, bütçede değil toplu sözleşme masasında belirlenmeli, göstergeye bağlı olmalı ve diğer çalışanlarda olduğu gibi görev aylığının saatlik tutarına tekabül etmelidir. Harcırah tutarları da benzer mantık çerçevesinde hazırlanmıştır. Bugün bir kamu görevlisi göreve gittiğinde mevcut ekonomik şartlar içerisinde cebinden ödeyerek konaklama, yemek ve diğer giderlerini karşılayabilmektedir.

Memur-Sen olarak toplu sözleşmede hem harcırahlarla hem de yemek yardımıyla ilgili karar aldık. Çalışmamızı bakanlığa gönderdik. Israrla takibini yapmamıza rağmen halen ortaya bir irade konulmamış, kamu görevlilerimizin mağduriyetleri giderilmemiş ve beklenen adım atılmamıştır. Diğer taraftan, bütçe kanunu, kamu personel sistemindeki eksiklikleri, hakem kurulunun hatalı kararının telafisini, 1. Derece 3600 ek gösterge hakkımızı, gelir vergisi adaletsizliğini, seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılmasını ve kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini bitirecek somut bir veriyi de içerisinde barındırmamaktadır. Sosyal tarafların hassasiyetini dikkate almayan her düzenleme sosyal maliyet oluşturur. Komisyondan ve genel kuruldan beklentimiz, kamu görevlilerimizin emeğini, alın terini karşılığını ve akıl terinin birikimini tam anlamıyla rakamlara yansıtacak bütçe düzenlemesinin yapılmasıdır."