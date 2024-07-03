Memur-Sen Genel Başkanı: Memur maaşları yüksek enflasyona yenildi

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenen memur maaşı ve memur emeklisi aylıklarının "yüksek enflasyona yenildiği" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haziran enflasyon rakamının yüzde 1,64 olarak açıklanmasıyla kamu görevlileri ve emeklilerinin temmuzda alacağı maaş/ücret artışlarının da belli olduğunu belirten Yalçın, ocak-haziran 6 aylık enflasyonun yüzde 24,73 ve yıllık enflasyonun yüzde 71,60 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu veriler çerçevesinde, kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 19,31 oldu. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin direttiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun noter görevi üstlenerek tescillediği maaş ve ücret artışları, yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı (nisan-mayıs-haziran) kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti."

"Emek verenlerin taleplerine kulak verilmeli"

Kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın, görev ile emekli aylıkları arasındaki uçurumu büyüttüğünü, gelir kayıplarının artarak devam ettiğini belirten Yalçın, "Emekliler Yılı"na yakışacak ve onu taçlandıracak düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi, emek verenlerin, ömrünün büyük kısmını alın teri akıtarak geçirenlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini aktardı.

Yalçın, Memur-Sen olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerinin, emeklilerinin, kadın çalışanların ve engellilerin beklentilerini karşılayacak tekliflerle gittiklerini, piyasa gerçekliği bulunan ve kamu görevlilerince kabul edilen maaş/ücret artışı dışında hiçbir hükme imza atmadıklarını vurguladı.

Emek tarafının ücretlerine yönelik uygulanan tedbirlerin maaş/ücret artışlarını baskıladığını ancak piyasa fiyatlarındaki artışların halen sürdüğünü belirten Yalçın, "Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Adil Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmeli"

Yeni toplu sözleşme görüşmelerine yaklaşık 1 yıl olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bugünden toplu sözleşme yasasının ve masasının eksiklikleri, fazlalıkları ve aksaklıkları görülerek çözülmeli, kamu görevlileri ve emeklileri için adil, makul ve yetkili konfederasyon tarafından güçlü müzakereyi mümkün kılacak Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmelidir." açıklamasını yaptı.

Yalçın, 2024 Temmuz maaş/ücret artışlarına ilave olarak acilen ve sosyal maliyet üretilmesine fırsat verilmeden çözülmesi gereken konular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen'in mücadelesi, kararlı duruşu ve haklı teklifleriyle 7. Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınan ve emekli olan ve olmayı bekleyen kamu görevlileri için önemli derecede etkisi bulunan 1. dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesi toplumsal maliyet üretilmeden yetkili konfederasyonla çalışması tamamlanarak hayata geçirilmelidir. 4688 sayılı Kanun, uluslararası normlara, sendikal gerçeklere ve evrensel ilkelere uygun olarak güncellenmeli, sendikal özgürlükler artırılmalı, örgütlenmenin önündeki engeller kalkmalı, tarafların imza altına aldığı hükümler eksiksiz uygulanmalıdır. Sendikal örgütlenmenin azaltılması, toplu pazarlık müzakerelerinin zayıflatılması ve sendikacılığın önüne engel konulması amacıyla CHP-AYM tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi yanlışından acilen dönülmeli, 15 Temmuz maaş/ücretlerine yetişecek şekilde ve geçmiş kayıpları telafi edecek biçimde düzenlenmelidir."