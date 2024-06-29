Menderes\'te çıkan yangında bir ev yandı

BİR EV YANDI
Menderes ilçesi kırsal Çamönü ile Şaşal mahallelerinin üst kısmındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevler bir eve de sıçradı. Çamönü Mahallesi'nde yanan ev söndürüldü, evde hasar oluştu. Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sırasında bazı vatandaşlar da evlerinin çatısına su tutmayı sürdürüyor. Orman yetkilileri ise söndürme çalışmalarının iyiye gittiğini belirtti.
Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
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