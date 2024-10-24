Menfi'den BM'ye Temsilci Atama Çağrısı

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM Libya Özel Temsilcisini bir an önce ataması çağrısında bulundu.

Menfi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'daki BM Misyonunun himayesinde yapılan taraflar arasındaki diyalogda (sorunların) bir paket halinde ele alınmaması nedeniyle tek taraflı kararlar alınmaya devam edildiğini" belirtti.

BM Libya Misyonunun bu tutumunun Libya'daki kurumları tek taraflı adımlar atmaya teşvik ettiğini savunan Menfi, BM Genel Sekreteri Guterres'e "BM Libya Özel Temsilcisini bir an önce ataması" çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Guterres'e istifasını sunduğunu bildirmişti.

Bathily'in istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna yeni bir temsilci atanmamış, Misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetimine bırakılmıştı.