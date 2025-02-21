Menteşe Belediyesi'nden Personele Eğitim Programı

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, personeline "Kişiler Arası İlişkiler ve Zamanın Yapılandırılması" konulu eğitim verdi. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, stres yönetimi ve öfke kontrolü konuları ele alındı.

Menteşe Belediyesi'nde çalışan personele "Kişiler Arası İlişkiler ve Zamanın Yapılandırılması" konulu eğitim verildi. Uzman Psikolog Özgür Tan eğitmenliğinde Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, stres yönetimi ve öfke kontrolü konularında eğitimler verilirken Psikolog Tan, eğitim sırasında personelin sorularını da yanıtladı.

"Personelimizin hizmet kalitesini arttıran önemli bir etken olacaktır"

Eğitim programlarının yıl boyu süreceğini dile getiren Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için personelimizin mesleki ve kişisel gelişimini çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın halkımızla daha sağlıklı ilişkiler kurmasını hem de zamanlarını daha verimli kullanmalarını hedefliyoruz. Stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi personelimizin hizmet kalitesini arttıran önemli bir etken olacaktır. Halkımıza en iyi, en sağlıklı hizmeti sunmak için her zaman eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.