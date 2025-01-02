Menteşe Belediyesi'nden Su Tasarrufu Projesi

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, 2024 yılında iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

Menteşe Belediyesi, 2024 yılında 25 kilometre uzunluğundaki boru hattına bağlı 2 bin 500 tonluk su depolama alanı sayesinde 300 bin metreküp su tasarrufu yaptı.

İklim krizi nedeniyle su kaynaklarının azaldığı, kuraklığın arttığı ve suya erişimin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde su tasarrufuna yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Gonca Köksal, şu açıklamayı yaptı:

"Sürdürülebilir bir yaşam ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçemizde bulunan 870 bin metrekare yeşil alan ve parkların tamamını arıtma suyu (gri su) ile suluyoruz. 25 kilometre uzunluğundaki boru hattına bağlı 2 bin 500 tonluk su depolama alanı sayesinde, 2024 yılında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladık. Su kaynaklarının azalması ve hızla artan küresel talep bize su kullanımında daha bilinçli olmamız gerektiğini gösteriyor. Evde iş yerinde, tasarruf için alacağımız küçük önlemler, büyük etkiler yaratacaktır. Sürdürülebilir bir hayat için önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak gerekiyor. Biz bunu sağlamak için çalışıyoruz. Belediye olarak su tasarrufuna yönelik yeşil alan ve parkların arıtma suyu (gri su) ile sulanması ile önemli ölçüde su tasarrufu sağladık. Farkındalık yaratan bu çalışmamız, yurttaşlarımızı da tüketim konusunda daha dikkatli olmaya sevk edecektir."