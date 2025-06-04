Menteşe'de Arıcılara Destek - Son Dakika
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Menteşe'de Arıcılara Destek

04.06.2025 11:11
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Muğla'da 34 arıcıya maske ve körük dağıtımı yapıldı, üreticilere destek vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle Menteşe'nin Dağpınar Mahallesinde 34 birlik üyesi arıcıya maske ve 300 körük dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında temin edilen maske ve körükler, mahallenin sosyal tesisinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Programda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemenin, üreticinin yanında olmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Muğla'nın ülkenin arı üretiminde öncü şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Aras, "Biz de bu potansiyelin farkındayız ve Muğla'mızda üreticimizi güçlendirecek her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. 13 ilçemizin tamamında arıcılara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Ekipman, eğitim ve tesis desteği gibi birçok alanda üreticimizin yanında olacağız." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da ilçenin toprağına, doğasına ve üreticisine sahip çıkan yapısıyla örnek bir tarım kenti olduğunu dile getirdi.

Arıcılığın kentin en değerli üretim kollarından birisi olduğuna işaret eden Aras, "Emek veren, yılmadan üretmeye devam eden arıcılarımızın her zaman yanında olmaya çok önem veriyoruz. Belediye olarak bizler de üretimin her alanında olduğu gibi arıcılığın da sürdürülebilirliği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise 2020 yılından sonra iklim değişikliğinden dolayı tarımın öneminin arttığını, bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla büyükşehir belediyesi öncülüğünde üyelere maske ve körük dağıttıklarını ifade etti.

Üretici Neriman Gökdere de eşiyle birlikte 30 yıldır arıcılıkla uğraştıklarını anlattı.

Arıcılık için maske ve körüğün önemine değinen Gökdere, "Bu maske dağıtımı bizim için çok kıymetli. Arıcılık maliyetli bir iş. Emeği geçenlere bu destek için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Çiftçilik, Menteşe, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de Arıcılara Destek - Son Dakika

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