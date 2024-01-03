- Menteşe'nin Kentsel sit alanındaki sis denizi mest etti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sis denizi kentin kentsel sit alanında karpostallık görüntülere neden oldu. Sabah erken saatlerde sis bulutunun altında kaybolan Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe, bulut denizinin altında kaldı.

400'e yakın tescilli binanın bulunduğu Menteşe ilçesine sabah saatlerde oluşan sisli hava şehrin üzerini tamamen beyaz örtü ile kapladı. Siz denizi öğle saatlerine doğru Karşıyaka, Karamehmet, Orta Mahalle, Balıbey, Camikebir mahalleleri üzerinden şehir yeni yerleşim birimine doğru kayboldu.

Menteşe ilçesini beyaz örtü ile kaplayan sis bulutu Drone ile görüntülendi.