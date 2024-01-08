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Mercan Dede'nin görsel sanat sergisi Casa Botter'da açıldı - Son Dakika
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Mercan Dede'nin görsel sanat sergisi Casa Botter'da açıldı

Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan 'Sen Potansiyellerle Doğdun' sergisi, Beyoğlu'ndaki Casa Botter binasında İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde açıldı. Sergi, 4 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak ve evrende her şeyin, insanın, bir varoluş sebebi ve sayısız potansiyeli olduğunu izleyicilere hatırlatmayı amaçlıyor.

Mercan Dede\'nin görsel sanat sergisi Casa Botter\'da açıldı
08.01.2024 - 13:10,
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Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi, Beyoğlu'ndaki Casa Botter binasında açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde, küratörlüğünü Nurhak Kaya'nın üstlendiği sergi, 4 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi, evrende her şeyin, insanın, bir varoluş sebebi ve sayısız potansiyeli olduğunu izleyiciye hatırlatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mercan Dede'nin görsel sanat sergisi Casa Botter'da açıldı - Son Dakika
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