BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'nda kar güzelliği, dronla görüntülendi.
Sason ilçesindeki 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip bölgenin en yüksek rakımlı dağı olan Mereto Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağcılar ve sporseverlerin uğrak noktalarından olan dağı kaplayan kar güzelliği, dron kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mereto Dağı Karla Beyazlandı - Son Dakika
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