Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Göreve Geldiğimizden Beri Kadınlara İstihdam Sağlamaya, Bir Kadın Başkan Olarak Gayret Ettim" - Son Dakika
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Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Göreve Geldiğimizden Beri Kadınlara İstihdam Sağlamaya, Bir Kadın Başkan Olarak Gayret Ettim"

Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel iki ayrı iftar düzenlendi. Kadın çalışma arkadaşları ve kadın dernekleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Birlik ve beraberlikle birlikte başarı geliyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren kadınların önünü açmaya, kadınlara istihdam sağlamaya, bir kadın başkan olarak gayret ettim. Bu ülkeyi kadınlar güzelleştirecek, inanıyorum” dedi.

10.03.2025 17:49  Güncelleme: 18:33
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(DENZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel iki ayrı iftar düzenlendi. Kadın çalışma arkadaşları ve kadın dernekleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlik ve beraberlikle birlikte başarı geliyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren kadınların önünü açmaya, kadınlara istihdam sağlamaya, bir kadın başkan olarak gayret ettim. Bu ülkeyi kadınlar güzelleştirecek, inanıyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için iftar programları düzenlemeyi sürdürüyor. İlk iftarını gazi ve şehit aileleri için düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel iki ayrı iftar programı gerçekleştirdi. İlk olarak Merkezefendi Belediyesi'nin kadın çalışanları için düzenlenen iftar, ertesi gün Denizli'de faaliyet gösteren, kadınların hakkı için mücadele eden kadın dernekleri için gerçekleştirildi.

2019 yılından bu yana Merkezefendi'yi kadınlarla birlikte güzelleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün kadın kadına buradayız, her 8 Mart'ta olduğu gibi. Bu sene Ramazan ayına denk gelmesi de ayrı bir güzel. Ramazanın güzelliğini, maneviyatını, kardeşliğini yaşıyoruz. Sizlerle birlikte, Merkezefendi Belediyesi olarak diğer belediyelere her zaman örnek olduk. Merkezefendi Belediye'mizin başarısının temelinde sizler varsınız. Ben, sizlerle gurur duyuyorum. Birlik ve beraberlikle birlikte başarı geliyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren kadınların önünü açmaya, kadınlara istihdam sağlamaya, bir kadın başkan olarak gayret ettim. Bu ülkeyi kadınlar güzelleştirecek, inanıyorum. Kadın mutluysa, özgürse, kendini ifade edebiliyorsa toplumsal refah sağlanıyor. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın adalet, yaşasın özgürlük. Bu mücadelede hep birlikteyiz. Sizlerin her zaman yanında olacağım. Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Yaşasın kadın hakları, yaşasın kadın özgürlükleri, yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti"

Her zaman kadın mücadelesinde var olacaklarını söyleyen Doğan, "Kadının gücünü ve birlikteliğini yine bugün gösterdiniz. Sizleri gördükçe kendimi daha cesaretli, daha enerjik ve hiçbir zaman yalnız olmadığımı hissediyorum. Sizleri temsilen buradayım, desteklerinizle birlikte. Aslında bu şehri ve ilçeyi hep birlikte yönetiyoruz. Kadınlar ve gençler değişime daha çabuk ayak uyduruyor. Geçen dönemden bu yana birçok projeyi sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Sözümüz vardı, kadınların gücü Merkezefendi'den başlayarak tüm Denizli'de ve Türkiye'de hissettirecek. Kadın mücadelesinin ne kadar kıymetli olduğunu bilinciyle her zaman görevimi yapmaya gayret ettim. Kadınların ekonomik özgürlüğünün olmasını çok önemsiyorum. Bizler çok şanslıyız, birçok Avrupa ülkesinden önce bize, seçme ve seçilme hakkını tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız, çocuklarıyız. Bizim O'na, vatanımıza ve şehitlerimize çok borcumuz var, bir kadın olarak. Her zaman söylüyorum, kadın kadının yurdu olmalıdır. Çünkü biz birbirimizin elinden tutarsak, gücümüzü göstereceğimize inanıyorum. Yaşasın kadın hakları, yaşasın kadın özgürlükleri, yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu.

"Gücümüzü bir çift mavi gözden alıyoruz"

Denizli Kadın Platformu Başkanı Ayşegül Odabaşıoğlu, "Denizli Kadın Platformu olarak 1995'ten bu yana kadını özne alan bir kurumuz. Denizli Kadın Platformu Cumhuriyet'in ikinci yüz yılını emeğin ve kadınların yüz yılı olarak inşa etmek için örgütlenecektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ülkemiz için demokrasiye, biz kadınlar için ise yurttaşlığa atılmış ileri bir adımdır. Cumhuriyet kurulmadan yükselen kadın mücadelemiz, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte demokratik bir mücadele olmuştur. Biz Denizli Kadın Platformu olarak gelecek kuşaklar için bu mücadeleyi örüyoruz. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diyerek seçtiğimiz Merkezefendi Belediye Başkan'ımız Şeniz Doğan'a teşekkür ediyoruz. Gücümüzü de bir çift mavi gözden alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: 'Göreve Geldiğimizden Beri Kadınlara İstihdam Sağlamaya, Bir Kadın Başkan Olarak Gayret Ettim' - Son Dakika

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