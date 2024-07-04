Merkezefendi Belediyesi Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Merkezefendimizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının gelişiyle birlikte artan sivrisinek ve haşerelerle mücadelesine devam ediyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yapılıyor. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler büyük bir titizlikle ilaçlanıyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

İlaçlama faaliyetindehaşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu belirtti.

"Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Erken dönemde yaptığımız ilaçlama mücadele büyük önem taşıyor. Belirli bir takvim çerçevesinde Merkezefendimizin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz."