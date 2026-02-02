Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Şubat Ayı Takvimi Yayımlandı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, şubat ayında 4-11-12-13-18-19-20-25-26-27 günlerinde sahne alacak. Ayın ilk oyunu "Nisan'ın Dokuma Tezgahı", 4 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de oynanacak.

Kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini sürdüren Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyunlarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun şubat ayındaki oyun takvimi açıklandı.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, şubat ayının ilk oyununu 4 Şubat Çarşamba günü oynayacak. Merkez Kütüphane'de sergilenecek "Nisan'ın Dokuma Tezgahı" saat 10.30'da başlayacak.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu; 'Piyonlar' oyununu 11 Şubat Çarşamba günü 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' oyununu 12 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde, 'Zamanın Tohumları' oyununu 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' oyununu 18 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde, 'Nisan'ın Dokuma Tezgahı' oyununu 19 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, 'Bir Evlenme Teklifi-Ayı' oyununu 20 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, 'Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde' oyununu 25 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde, 'Nisan'ın Dokuma Tezgahı' oyununu 26 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, 'Biz Aşık Değiliz' isimli tiyatro oyununu ise 27 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

Vatandaşlar, toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden, online rezervasyon için ise 'www.merkezefendi.bel.tr' adresinden rezervasyon yaptırabilecek.